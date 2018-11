Pavia e Ansaldo Studio Legale e Uniafrica annunciano l'avvio di una collaborazione per la divulgazione e la formazione sul diritto OHADA

Pavia e Ansaldo Studio Legale (https://www.pavia-ansaldo.it/) e Uniafrica (http://www.uniafrica.org/), quale rappresentante permanente per l'informazione e la formazione sul diritto OHADA nei territori di lingua italiana, sono lieti di annunciare l'avvio di una collaborazione per la divulgazione e la formazione sul diritto OHADA (l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires - l'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa).

L'OHADA è un'organizzazione internazionale composta attualmente da 17 Stati africani, che, mediante l'adozione di atti uniformi, ha armonizzato e uniformato il diritto commerciale degli Stati aderenti, per facilitare e promuovere le attività e gli investimenti degli operatori locali e internazionali.



Le disposizioni contenute negli atti uniformi adottati dalle istituzioni dell'OHADA sono direttamente applicabili ed obbligatorie negli Stati membri, a prescindere da ogni disposizione contraria della legislazione interna.

Per il coordinamento e lo sviluppo delle attività correlate è stato recentemente costituito il Comitato CEOUI (Comitato Esecutivo OHADA-Uniafrica Italia).

Il dott. Andrea Romano, vicepresidente di Uniafrica, è stato nominato Presidente di tale Comitato e l'avv. Mario Di Giulio, responsabile del Desk Africa di Pavia e Ansaldo Studio Legale, è stato nominato Vice Presidente con delega alla divulgazione scientifica e alla formazione professionale.

Il Comitato vede quale Presidente Onorario il Segretario Generale dell'OHADA in carica, attualmente il Prof. Dorothé SOSSA, ed è integrato, per ciascuna materia oggetto degli atti uniformi, da un esperto delegato dalla medesima OHADA.

I settori di applicazione degli atti uniformi sono i seguenti:

-arbitrato;

-diritto commerciale;

-contabilità societaria;

-società commerciali;

-società cooperative;

-diritto contabile e informazione finanziaria;

-garanzie;

-procedure collettive;

-recupero crediti;

-trasporti;

A partire dal mese di novembre saranno quindi pubblicati sui siti di Uniafrica e Pavia e Ansaldo Studio Legale informazioni e approfondimenti sull'OHADA e sulla relativa normativa, nonché sulle decisioni assunte dalla Corte Comune di Giustizia e di Arbitrato, l'organo giurisdizionale dell'OHADA.