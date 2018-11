Giustizia, Mascherin (CNF): Davigo sul carcere perventivo? Pericolo per Stato di Diritto

CNF

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, in un tweet: "Davigo deve essere libero di rivendicare, se convinto, l'uso del carcere preventivo come strumento utile alla confessione e quindi alla dissuasione dai reati, come avvenuto a La7. Il problema non è lui, ma chi non ne coglie il pericolo per lo stato di diritto".



Andrea Mascherin (@MascherinTweet)

16/11/18, 14:16

#Davigo deve essere libero di rivendicare, se convinto, l'uso del #carcere preventivo come strumento utile alla confessione e quindi alla dissuasione dai #reati, come avvenuto a #La7.

Il problema non è lui, ma chi non ne coglie il pericolo per lo #Statodidiritto. #CNF



https://twitter.com/MascherinTweet