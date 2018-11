LCA e Pedersoli per la quotazione di EdiliziAcrobatica

LCA Studio Legale, con un team guidato da Benedetto Lonato e Giulia Cerutti e da Riccardo Massimilla per gli aspetti corporate, ha assistito EdiliziAcrobatica S.p.A. nell'ambito dell'operazione di quotazione delle proprie azioni su Aim Italia. Pedersoli Studio Legale, con un team composto da Marcello Magro e Vittoria Deregibus, ha agito in qualità di legal advisor di Banca Profilo, Nomad e Global Coordinator di EdiliziAcrobatica.



EdiliziAcrobatica è specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi e altre strutture architettoniche. La data di inizio delle negoziazioni è prevista il 19 novembre 2018.



Nell'ambito del processo di quotazione Banca Profilo ha agito come Nominated Adviser e Global Coordinator, EMINTAD ITALY come Financial Advisor, Iccrea Banca Impresa nel ruolo di Co-lead manager, mentre ADB è stato il consulente finanziario. Deloitte ha agito in qualità di società di revisione, curando anche gli aspetti fiscali della quotazione.