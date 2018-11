Banca Mondiale e PwC pubblicano il rapporto ‘Paying Taxes 2019

rapporto ‘Paying Taxes 2019



Italia scende al 118° posto nella classifica generale (112° nel 2016):

•aumenta il carico fiscale complessivo delle imprese "Total Tax & Contribution Rate", pari al 53,1% dei profitti commerciali (+5% sul 2016), per effetto della riduzione degli sgravi contributivi (in linea col trend mondiale di aumento del costo del lavoro). Viene in parte riassorbita la riduzione positiva (calo di 8,9 punti percentuali) ottenuta nel 2016 sul 2015;

•238 sono le ore impiegate dalle imprese italiane per gli adempimenti fiscali (dato inalterato, in linea con la media mondiale ma superiore alla media europea);

•14 il numero dei pagamenti annuali (dato inalterato rispetto al 2016, nettamente inferiore alla media mondiale, sostanzialmente in linea con la media europea);

Banca Mondiale e PwC pubblicano oggi il rapporto ‘Paying Taxes 2019', che rileva e analizza i costi per imposte e tasse in capo alle imprese, il connesso carico amministrativo per versamenti d'imposta e i diversi adempimenti fiscali registrati nel corso del 2017.

Il rapporto studia la facilità nel pagare le imposte in 190 economie e fotografa l'incidenza della tassazione dell'attività produttiva nei singoli paesi, attraverso un caso di studio che ha ad oggetto un'impresa domestica di medie dimensioni nel secondo anno di operatività.

Il rapporto esamina tre indicatori:

1. il Total Tax & Contribution Rate ("TTCR"), che misura il carico fiscale e contributivo per le imprese (non la sola pressione fiscale);

2. il tempo necessario per i diversi adempimenti relativi alle principali tipologie di imposte e contributi (imposte sui redditi, imposte sul lavoro e contributi obbligatori, imposte sui consumi)

3. il numero dei versamenti effettuati.

A questi si aggiunge poi il Post Filing Index, che misura i tempi per ottenere un rimborso Iva, ovvero per correggere un mero errore nella dichiarazione dei redditi.