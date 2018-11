CMS con uFirst per l'acquisizione di Qurami: l'unione di due app salta coda

Roma, 22 novembre 2018 – CMS, tra i primi dieci Studi legali a livello internazionale, ha assistito uFirst nella redazione e negoziazione del contratto preliminare per l'acquisizione di Qurami.

uFirst, società controllata da Alchimia S.p.A., veicolo d'investimento del Gruppo Barletta, gestisce la prima applicazione mondiale che aggrega servizi premium quali il fast track nei principali aeroporti, musei e attrazioni turistiche, mentre Qurami è la start-up titolare della popolare app che permette di fare la fila da remoto e prenotare un'ampia gamma di servizi attraverso smartphone.



Obiettivo dell'operazione è l'integrazione dei due player italiani in crescita a livello globale nel settore dei servizi innovativi per la gestione delle file, che opereranno in futuro utilizzando il brand uFirst e un network aggregato di oltre 200 partner affiliati, attivi in Europa in più di 150 città, con 500 punti di accesso (doors) sulla piattaforma e 700.000 download.



Nel dettaglio, lo Studio CMS ha assistito uFirst con un team composto dal partner Italo de Feo con l'associate Mariangela Selvaggiuolo del dipartimento TMT e dal partner Daniela Murer con il supporto di Alessandra Cuni, senior associate, per i profili corporate, coordinandosi con Nicola Adile Diego Vacca, Responsabile Area Legale del Gruppo Barletta. Qurami è invece stata assistita da Wda Legal, con il partner Mario Costanzo.