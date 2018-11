Cushman & Wakefield advisor nella compravendita di un hub logistico a Parma

Cushman & Wakefield ha agito come advisor nell'operazione che ha visto Investitori SGR S.p.A., società di gestione del risparmio del gruppo Allianz, nel set-up del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali denominato "Investitori Logistic Fund", effettuare la prima acquisizione che ha riguardato un hub logistico di 55.000 mq ubicato a Parma e utilizzato da Ferrero per lo stoccaggio di prodotti alimentari.



Carlo Vanini, Head of Capital Markets Italia, commenta: "La domanda di immobili ad uso logistico continua ad essere elevata ed il nord Italia rappresenta la location target da parte della maggioranza degli investitori. Se da un lato il mercato immobiliare italiano sta vivendo un momento di riflessione con volumi in riduzione, dall'altro gli investitori stanno implementando un processo di diversificazione che vede l'asset class logistica come quella più dinamica".



Carlo Walder Head of Capital Markets Industrial & Logistics Italia, conclude: "Siamo molto orgogliosi di aver contribuito a questo primo investimento del gruppo Allianz nel settore logistico che testimonia come questa asset class sia ormai diventata un punto fermo nell'asset allocation degli investitori".