Di Tanno con IGI Private Equity SGR nell'istituzione del fondo IGI Investimenti Sei

Milano, 22 novembre 2018 – Di Tanno e Associati ha assistito IGI Private Equity SGR nell'istituzione del sesto fondo gestito dalla Società, IGI Investimenti Sei.

IGI Investimenti Sei è un fondo di private equity dedicato alle piccole e medie imprese, che prosegue la strategia di investimento avviata dalla Società nel 2010. Il primo closing del fondo ha raggiunto l'importo di 100 milioni di Euro di raccolta a fronte di un target minimo di 80 milioni ed un ammontare massimo complessivo previsto per il primo periodo di sottoscrizione di 150 milioni.

Di Tanno e Associati ha assistito IGI Private Equity SGR (nonché il management della stessa che ha investito direttamente nel fondo) con un team guidato dai Partner Ottavia Alfano per i profili fiscali ed Andrea Tonon per i profili regolamentari.