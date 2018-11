MILANO/ROMA – Allen & Overy ha assistito Société Générale, in qualità di arranger, nell'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e da delegazione di pagamento erogati da ViViBanca S.p.A., per un ammontare complessivo massimo di 420 milioni di Euro.

Il team di Allen & Overy coinvolto nell'operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto), coadiuvati dagli associate Erik Negretto e Martina Gullino e dal trainee Leopoldo Esposito per gli aspetti legali. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal counsel Michele Milanese.