Bird & Bird con Bricoman ad Altavilla Vicentina (VC) per il 21° negozio in Italia

Ha aperto in questi giorni con una partecipata cerimonia di inaugurazione il 21° punto vendita di Bricoman Italia S.r.l., azienda leader nella vendita di prodotti per l'edilizia e per il bricolage.

Il nuovo negozio, sito ad Altavilla Vicentina in provincia di Vicenza, si estende su un lotto complessivo di circa 46.000 mq., con una superficie coperta di 9.800 mq. e un'area esterna destinata parte alla vendita di merci per l'edilizia e parte a parcheggio.

L'iniziativa, seguita dal punto di vista legale dall'avv. Antonella Ceschi, a capo del dipartimento real estate di Bird & Bird, ha visto la riqualificazione di un'area dismessa, mediante la realizzazione del nuovo punto vendita che arriverà ad impiegare direttamente circa 90 nuovi professionisti, oltre a sviluppare un notevole indotto sia dal punto di vista dei fornitori che della produzione locale.