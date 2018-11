TRAUMATOLOGIA CLINICA E FORENSE, LESIONI TRAUMATICHE E BIOTECNOLOGIE

Relatori da tutta Italia al Convegno di Salsomaggiore Terme, oggi e domani

Milano, 23 novembre 2018 – Oggi venerdì 23 e sabato 24 novembre presso il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme (in provincia di Parma) si tiene il nono Convegno di Traumatologia clinica e forense Le lesioni traumatiche: scheletriche e muscolo tendinee. Aspetti clinici, chirurgici, riabilitativi e medico legali, con il patrocinio di SIMLA Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni.

L'evento si rivolge a professionisti sanitari, avvocati, e prevede crediti formativi ECM.

La due giorni vede protagonista la biotecnologia e le sue applicazioni nell'ambito medico sanitario, in particolare traumatologico. La prima giornata (inizio ore 8.00, termine previsto ore 18.30 circa) affronta i temi della biomeccanica, dell'imaging, le lesioni traumatiche e muscolo tendinee, l'utilizzo della biotecnologia in traumatologia, la riabilitazione; avrà luogo anche un corso di aggiornamento specifico in traumatologia dello sport e un workshop su valutazione del rischio e trasferimento assicurativo degli eventi avversi in sanità.

La giornata di sabato 24 novembre (inizio ore 9.00, termine previsto ore 17.30 circa) verterà maggiormente sulla medicina legale e su aspetti medico-legali legati all'infortunistica e alla valutazione del danno, includendo la simulazione di un processo e di una sentenza giuridica. Non mancheranno occasioni di confronto e dibattito ad esempio sui criteri valutativi del danno negli esiti post traumatici; avrà luogo anche un corso di aggiornamento specifico in terapia riabilitativa e un workshop sulla terapia infiltrativa.

Al Convegno, presieduto dai Prof.i F.M. Donelli, M. Gabbrielli, G. Varacca, partecipano numerosi relatori da tutto il Paese, importanti nomi della medicina legale e della ortopedia, quali il Presidente SIMLA Prof. Riccardo Zoja, il Dott. Franco Marozzi, il Dott. Enrico Pedoja, il Prof. Massimo Montisci membri del Consiglio Direttivo, la Prof.ssa Rossana Cecchi e molti altri.

SIMLA, che patrocina l'evento, da sempre si propone di promuovere e tutelare la cultura medico-legale a livello scientifico, legislativo, sociosanitario e professionale e di difenderne i principi etici e deontologici.