Il "Decreto Genova" è legge

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I n. 269 del 19.11.2018) la L. 16 novembre 2019, n. 130 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Gli interventi urgenti introdotti dal D.L., ora convertito in legge, riguardavano il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova (Capo I); la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (Capo II); gli interventi nei territori di alcuni Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 (Capo III); le misure per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 (Capo IV) e ulteriori interventi emergenziali (Capo V).

Riguardo il Capo I (interventi per Genova) tra le novità introdotte dalla legge di conversione si evidenziano le seguenti:

- le funzioni in deroga (ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale) del Commissario straordinario per l'emergenza riguardo la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario;

- le misure per la tutela del diritto all'abitazione;

- gli interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali;

- la modifica degli interventi di sostegno a favore delle imprese, degli operatori economici e del reddito dei lavoratori danneggiati in conseguenza dell'evento;

- l'attribuzione al comune di Genova di risorse straordinarie al fine di garantire la realizzazione di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità;

- l'autorizzazione all'assunzione di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova;

- la concessione di contributi al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto;

-l a semplificazione delle procedure d'intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale;

- nuove disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo.

Nel Capo II (sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti) non si segnalano particolari novità sulle competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Riguardo invece il Capo III (norme per la ricostruzione delle aree di Ischia interessate dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017) sono state aggiornate le competenza del commissario straordinario e lo stanziamento dei contributi. L'articolo 25 in particolare contiene la norma che definisce le procedure di condono ancora aperte.

In ultimo sono state aggiornati alcuni articoli del decreto riguardati le misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Centro-Italia, le disposizioni urgenti per la gestione dei fanghi di depurazione destinati agli usi agricoli e gli interventi urgenti per l'edilizia scolastica.