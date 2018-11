L'Equality nel mondo legale con LawTalks.it

E' nato un nuovo modo di raccontare l'equality nel mondo legale. LawTalks.it, il primo video magazine online per avvocati e imprese, sta dando voce alle storie di chi in questi anni si è distinto nella propria professione come esempio di equality o a chi ogni giorno lavora affinchè la parità e diversity siano rispettate. Avvocati, general counsel, managing partner e praticanti: intervistati come protagonisti di una valorizzazione delle diversità nel legal.

I temi dell'equality e della diversity nel lavoro non sono da considerarsi un investimento per il futuro, ma una realtà consolidata. Il vero investimento sarà puntare maggiormente in progetti e programmi che permettano di valorizzare tutte le risorse presenti, al fine di non creare disparità e di ottenere il meglio da ogni profilo lavorativo. Il mercato del lavoro lo ha capito da anni e con esso anche il mondo legale.

Partendo da questi presupposti LawTalks.it ha deciso di dare un volto e una voce ai protagonisti che in questi anni hanno lavorato e stanno lavorando affinché il loro operato o i loro progetti siano esempi di best practice per l'intero panorama legale italiano. In queste settimane abbiamo conosciuto alcuni di questi protagonisti e scoperto cosa li ha spinti nel loro lavoro e come è stato l'ambiente lavorativo con il quale si sono relazionati. L'appuntamento è ogni lunedì sul primo video magazine online per avvocati e imprese.

Da lunedì 26 novembre è online la storia di Gianmarco Negri, avvocato di Pavia che ha compiuto un percorso di transizione sessuale e che è diventato un simbolo della lotta per i diritti della comunità gay e trans, tanto che aiuta con la propria attività legale tante persone della comunità Lgbt in tutta Italia. https://www.lawtalks.it/equality/