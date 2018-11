Santa Maria per il primo investimento immobiliare in Italia di Sanus Beteiligungs ed Elysée Capital

Santa Maria Studio Legale Associato ha assistito gli investitori tedeschi Sanus Beteiligungs ed Elysée Capital, in joint venture, nell'acquisizione dell'immobile cielo-terra situato a Milano, in Viale Abruzzi 42 e nella successiva stipula del contratto di locazione a lungo termine dello stesso immobile con un primario operatore alberghiero europeo. Lo storico edificio sarà oggetto di importanti lavori di ristrutturazione per consentire l'insediamento di un hotel, un ostello e un ristorante.

Il team di Santa Maria è stato guidato dal Partner Federico Barbàra (nella foto allegata), Responsabile del dipartimento di Real Estate, coordinato dall'Associate Adriano Nocerino e composto dagli Associate: Tiziana Conte, Gaia Massari, Giulia Massara ed Andreas Fiore.

L'intera operazione è stata inoltre seguita da Intimar Group, broker specializzato nel settore dell'hospitality.

Lo Studio Legale Santa Maria si colloca tra i più importanti studi legali italiani indipendenti, attivi a livello internazionale. Può contare su un team di 40 professionisti dislocati nelle sedi di Milano e New York e su una ramificata presenza nelle principali città europee e americane, grazie al network del partner strategico Greenberg Traurig LLP.

È attivo in tutti i principali settori legali: dal diritto societario, al diritto internazionale, al diritto comunitario e antitrust, alle fusioni e acquisizioni, al diritto bancario, finanziario e immobiliare, al diritto della proprietà intellettuale, con implicazioni internazionali.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito: http://www.santalex.com