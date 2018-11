Allen & Overy con le banche nell'offerta di riacquisto da parte di Snam su titoli di debito

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari BBVA, BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan e Mizuho – in qualità di Dealer Manager - in riferimento all'offerta volontaria di riacquisto da parte di Snam S.p.A. di sei titoli di debito emessi dalla società ai sensi del proprio programma EMTN (Euro Medium Term Notes) e aventi scadenze comprese tra il 2020 e il 2024.

L'offerta di riacquisto è, per quanto riguarda l'Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (Opasc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della CONSOB.

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dai senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandro Laurito e dalla trainee Cristina Palma. I profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.