Baker McKenzie con Savills Investment Management SGR per l'incremento del perimetro immobiliare del Fondo Mercury con un portafoglio di 8 supermercati

Baker McKenzie ha assistito Savills Investment Management SGR nell'operazione di incremento del perimetro immobiliare del Comparto Centronord del FIA immobiliare multicomparto denominato "Mercury", gestito da Savills IM, mediante un'operazione di trasferimento di un portafoglio di 8 supermercati localizzati tra Emilia Romagna e Lombardia.

Baker McKenzie, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Alessandro Matteini, ha agito in qualità di transaction law firm seguendo tutti gli aspetti legali dell'operazione e, in particolare, per gli aspetti fiscali ha agito il counsel Francesco Florenzano, gli aspetti legati alla negoziazione della documentazione finanziaria sono stati curati dal counsel Giorgio Telarico e gli aspetti di diritto amministrativo dal senior associate Mario Cigno.

Banco BPM, banca finanziatrice dell'operazione, è stata assistita dallo studio legale McDermott Will and Emery con un team composto da Giancarlo Castorino (partner), Pierandrea Bonali (counsel) e dagli associate Antida Cutuli e Francesca Bonasio.

