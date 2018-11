TUTTI GLI STUDI NEL BOND DI GENERAL SMONTAGGI

General Smontaggi, società tra i leader europei nel settore delle demolizioni e bonifiche, ha perfezionato l'emissione di un senior secured bond cum warrant accentrato presso il sistema di gestione Monte Titoli di Borsa Italiana. Il bond è stato sottoscritto e versato da Cheyne Strategic Value Credit Group, una divisione di Cheyne Capital, uno dei principali gestori di fondi alternativi in Europa.

L'emissione, accompagnata da un complesso security package, si è perfezionata nel contesto di un accordo ex art. 67 L.F. Con la provvista General Smontaggi potrà adempiere al concordato preventivo in continuità aziendale aperto nel 2014 ed omologato dal Tribunale di Novara nel 2015, e nel contempo disporre della finanza utile ad un pieno rilancio della società.

General Smontaggi è stata assistita per tutte le fasi del concordato preventivo in continuità aziendale, nonché nel contesto della complessa operazione per la formazione del piano economico finanziario e gli aspetti legali, fiscali, restructuring ed emissione del bond da Pirola Pennuto Zei & Associati, con un team guidato dal partner Stefano Barletta, dal junior partner Francesca Onoscuri e dal senior consultant Marco Romussi. Hanno assistito General Smontaggi per tutti gli aspetti legali del concordato preventivo in continuità aziendale gli avv.ti Paolo Borgna e Francesco Luigi Pingitore, il quale ha altresì curato gli aspetti legali - amministrativi della complessa operazione, perfezionata con l'intervento del Notaio Auteri di Novara. Commissario Giudiziale del concordato preventivo in continuità aziendale il Dott. Daniele Frè, dello studio Dulio Frè di Novara.

Cheyne si è avvalso dell'assistenza dello studio RCC per gli aspetti legali concernenti tanto gli aspetti di restructuring quanto quelli relativi all'emissione e sottoscrizione del bond, con un team guidato dai soci Federico Morelli, Antonio Azzara e Alberto Del Din, con i senior associate Sofia De Cristofaro e Fabio Zambito e l'associate Caterina Gatto. Attestatore della complessa operazione Paolo Altamura, partner dello studio Colombo Altamura Pometto, che nel contesto del mandato conferito, coordinando il team di lavoro unitamente al partner Massimo Pometto ed all'Associate Valeria Biraghi, ha altresì gestito le attività di due diligence, in particolare per quanto agli aspetti fiscali. Cheyne è stata inoltre assistita da EY per le fasi di due diligence financial & business, con un team coordinato dal partner Katia Mariotti e dal senior manager Matteo Maccio.