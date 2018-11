Ver-Plast completata la sottoscrizione del Patent Box

LED Taxand ha assistito la società nella procedura.

LED Taxand, con un team guidato dal partner Stefano Bognandi e coadiuvato da Francesco Cardone e Silvia Mocellin, ha assistito Ver-Plast nella sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate dell'accordo preventivo avente a oggetto la definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile ai fini della normativa Patent Box.

L'attività dello studio ha riguardato tutte le fasi della procedura, a partire dalla presentazione dell'istanza di ruling per l'accesso al regime di Patent box e alla successiva memoria integrativa, comprensiva dello studio economico, fino al contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, propedeutico alla conclusione dell'accordo.

Ver-Plast è una società che si occupa della formulazione, produzione e commercializzazione di prodotti vernicianti per applicazioni speciali in larga parte destinate al settore automotive.