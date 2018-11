Clifford Chance e Chiomenti nella compravendita due edifici commerciali a Milano

Clifford Chance ha assistito Swiss Life Asset Managers, Real Estate France nell'acquisizione di due edifici a uso commerciale a Milano in Via Giorgio Washington 70 e Corso Italia 13; Chiomenti ha assistito il venditore AREEF 1 – SICAF, gestita da Prelios SGR, interamente partecipata da Ardian Real Estate European Fund SCS, gestito da Ardian.

I due immobili presentano un'area totale lorda di locazione di circa 23.500 m2, sono stati rinnovati e sono venduti al 97% di occupazione.

Clifford Chance ha assistito Swiss Life Asset Managers, Real Estate France in tutti gli aspetti corporate e real estate con un team guidato dal socio Claudio Cerabolini, responsabile Real Estate per l'Italia, e coordinato dall'associate Angela Benincasa con il trainee lawyer Elena Calsamiglia. Gli aspetti relativi al finanziamento sono stati seguiti dal counsel Francesca Cuzzocrea con il senior associate Luca Maria Chieffo, l'associate Thea Romeo e il trainee lawyer Hana Lee; il socio Carlo Galli con i senior associate Sara Mancinelli e Andrea Sgrilli hanno prestato assistenza in relazione ai profili fiscali, mentre gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal socio Lucio Bonavitacola coadiuvato dal senior associate Alberto Claretta Assandri.

Chiomenti ha assistito il venditore con un team guidato dal socio Umberto Borzi e coordinato dal senior associate Andrea Francesco Castelli e dagli associate Federica Baccigalupi ed Enrico Piro.