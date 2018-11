LEGANCE E GOP NEL CLOSING PER L'ACQUISIZIONE DEL PAVILION UNICREDIT DA PARTE DI COIMA

Si è perfezionato venerdì 23 novembre il closing per l'acquisizione del Pavilion UniCredit di Piazza Gae Aulenti a Milano da parte di Coima RES SIIQ.

Il Pavilion UniCredit, progettato da Michele De Lucchi, vanta un'area complessiva pari a circa 3mila metri quadri ed è attualmente utilizzato come centro espositivo che ospita eventi e conferenze.

Legance ha assistito UniCredit S.p.A. con un team guidato dal Partner Gabriele Capecchi.

Coima RES SIIQ è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con un team guidato dal Partner Davide Braghini, che ha affiancato la società anche in relazione alla locazione dell'immobile a IBM Italia.