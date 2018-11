Legance e L&B per l'acquisizione da parte di EF Solare da Serin S.p.A. di un portafoglio fotovoltaico di 13.8 MW

EF Solare Italia, joint-venture paritetica tra Enel Green Power e il fondo infrastrutturale F2i, mediante una propria controllata ha acquisito dalla società Serin S.p.A. il 100% delle partecipazioni sociali di sei società veicolo, proprietarie di altrettanti impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 13.8 MW.

I sei impianti fotovoltaici sono localizzati nella regione Puglia e nel 2017 hanno prodotto un totale di oltre 21 GWh.

EF Solare Italia è stata assistita per le attività di due diligence legale e per la negoziazione della documentazione legale dallo studio legale Legance Avvocati Associati, con un team guidato dal partner Monica Colombera, e composto dalla managing associate Valeria Viti e dai senior associate Giusi Colasuonno e Monica Califano. EF Solare Italia ha agito con il legale interno Avv. Francesca Grifi e con il Dott. Amedeo Lori, per i profili di M&A.

Serin S.p.A. è stata assistita per la predisposizione e negoziazione della documentazione legale dallo studio legale L&B Partners Avvocati Associati, con un team guidato dai partner Michele Di Terlizzi e Bartolo Cozzoli e composto dal senior associate Giuseppe Candela e ha agito con il legale interno Avv. Bruno Zerbini e con il Dott. Attilio Mazzilli e il Dott. Giovanni Campanile per i profili di M&A.

L&B Partners S.p.A., con un team composto dai partner Flavio Di Terlizzi e Gianguido Arcangeli e dall'associate Gianmarco Carella, ha supportato il Serin S.p.A., in qualità di financial advisor, in tutte le attività di M&A, di valutazione finanziaria del portafoglio e di scouting dei potenziali acquirenti fino alla negoziazione e strutturazione dell'operazione.