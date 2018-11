Baker McKenzie con Artsana

Baker McKenzie, con un team guidato dal socio Pietro Bernasconi e dall'associate Sara Belotti dell'ufficio di Milano, in coordinamento con l'ufficio di Francoforte, ha assistito Artsana S.p.A., multinazionale leader nel settore Baby Care, nella negoziazione con Recaro Holding GmbH di un accordo di licenza in esclusiva mondiale per lo sviluppo, produzione e distribuzione di seggiolini per bambini e passeggini di fascia alta a brand Recaro, nonché nell'acquisizione del portafoglio di prodotti esistenti e del relativo know-how facente capo a Recaro Child Safety. L'operazione è stata autorizzata dall'Autorità Antitrust Tedesca.