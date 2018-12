LCA e TALEA nell'acquisizione di SDA 2000 da parte di IVS Group

Si è perfezionata in questi giorni l'acquisizione da parte di IVS Group S.A, società quotata al MTA gestito da Borsa Italiana, di SDA - Società Distribuzione Automatica 2000 S.p.A., attiva nel settore del vending in Italia da oltre 50 anni e leader in particolare nella regione Liguria, che ha realizzato nel 2017 un fatturato di Euro 13,2 milioni.

L'operazione prevede l'acquisizione del 100% di SDA 2000 e l'integrazione tra le sue attività e quelle di IVS nella regione Liguria, con la conseguente possibilità di fare emergere rilevanti benefici e sinergie. Le strutture logistiche e operative locali di IVS confluiranno nelle sedi di maggiori dimensioni di SDA 2000.

A prestare assistenza a IVS Group è stato il team di TALEA Tax Legal Advisory, guidato dal partner Gabriele Consiglio con Fabrizio Lanzoni. LCA Studio Legale, con un team coordinato da Benedetto Lonato, ha invece affiancato i vendor di SDA 2000.