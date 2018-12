LegisLAB assiste MediaWorld nel trasferimento della sede legale a Verano Brianza (MB)

MEDIAMARKET S.p.A., la società che controlla il noto brand dell'elettronica di consumo MediaWorld, ha trasferito il proprio quartier generale da Curno, in provincia di Bergamo, dove nel 1991 aprì il primo punto vendita della catena, a Verano Brianza, nel Monzese.

In particolare, è stata necessaria la riconversione di parte del punto vendita di Verano Brianza, in direzionale. Nell'operazione, Mediamarket spa è stata assistita da LegisLAB, con un team guidato dal founding partner Walter Marini, che ha curato i complessi aspetti legali collegati al trasferimento della sede.