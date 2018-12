È italiano il nuovo Presidente dell'Unione degli Avvocati Europei (UAE)

Unione degli Avvocati Europei



L'Unione degli Avvocati Europei (UAE) - associazione fondata a Lussemburgo nel 1986 che promuove la conoscenza e la pratica, _inter alia_, del diritto dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (www.uae.lu) - sabato 1 dicembre 2018, in occasione del Comitato Esecutivo tenutosi a Lisbona, ha eletto i propri vertici per il biennio 2018-2020.

Il nuovo Board è così composto: Presidente, *Gabriele DONÀ *(Italia, Foro di Padova); Vicepresidenti, *Mihai BACO *(Romania, Foro di Alba Iulia) e *Pedro de GOUVEIA e MELO *(Portogallo, Foro di Lisbona); Segretario Generale, *Elisabeth de BOISSIEU* (Francia, Foro di Parigi); Tesoriere, *Jean PATRIMONIO* (Francia, Foro di Parigi); Segretario Generale aggiunto, *Nicole HIRST* (Gran Bretagna, Foro di Londra).

Il Comitato Esecutivo è stato nel contempo rinnovato per un terzo, con ingresso di rappresentanti di Italia, Spagna e Romania.

Sono state inoltre poste le basi per il prossimo maggior evento istituzionale della UAE, cioè il *Congresso annuale, che nel 2019 (28 giugno) si terrà a Napoli* e verterà sui modi alternativi della risoluzione delle controversie (*ADR*) in ambito europeo.

Nel pomeriggio del 30 novembre, sempre a Lisbona, la Delegazione portoghese della UAE ha organizzato la conferenza internazionale "*The legal implications of Brexit*" (www.generalassembly-uae.lu) che ha avuto grandissimo successo. "È stato un convegno molto interessante e ricco di spunti utili: l'obiettivo della nostra associazione - ha affermato l'Avv. Pierluigi Vasile del Foro di Pescara e Presidente della Commissione Pubbliche Relazioni dell'U.A.E. - è senz'altro quello di promuovere il diritto dell'Unione Europea, ma anche quello di facilitare i rapporti tra colleghi dei vari Paesi d'Europa".