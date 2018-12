Il "Decreto Sicurezza" è Legge

GAZZETTA UFFICIALE





E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I n. 281 del 03.12.2018) la legge 1° dicembre 2018, n. 132 che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Gli interventi urgenti disciplinati dal decreto, ora convertito in legge, riguardano:

- i casi speciali di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il contrasto all'immigrazione illegale e la convalida dei respingimenti (Titolo I - Capo I);

- la protezione internazionale, l'accoglienza, la cittadinanza e la procedura di giustizia in materia (Titolo I - Capo II, III e IV);

- alcune misure di sicurezza pubblica (anche nei pubblici esercizi), il ripristino del reato di accattonaggio, la prevenzione del terrorismo e alcune modifiche al codice della strada (Titolo II - Capo I);

- la prevenzione ed il contrasto alla criminalità mafiosa, il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti ed alcune modifiche al codice della strada (Titolo II - Capo II);

- le occupazioni arbitrarie di immobili con modifiche al codice penale e di procedura penale (Titolo II - Capo III);

- le funzionalità e l'organizzazione del Ministero dell'interno (Titolo III - Capo I);

- l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Titolo III - Capo II).