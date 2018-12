Legance - Avvocati Associati ha assistito Sonatrach, compagnia petrolifera dello Stato algerino, nell'acquisizione da Esso Italiana, controllata di ExxonMobil, della raffineria di Augusta, dei depositi e terminal di Augusta, Palermo e Napoli nonché di alcuni oleodotti.

Sonatrach ha inoltre stipulato con ExxonMobil diversi accordi pluriennali per supporto tecnico, vendita di prodotti di raffinazione, operazioni e utilizzo delle stazioni di rifornimento di Augusta, Palermo e Napoli.

Sonatrach è stata assistita da Legance, con un team guidato da Giorgio Vanzanelli e da Andrea Botti, coadiuvati da un gruppo di professionisti che hanno assicurato la gestione in parallelo di una operazione particolarmente articolata e complessa.

Per i profili corporate e contrattuali hanno lavorato Andrea Cazzani e Stefano Bandini nonché Beatrice Zilio, Giulia Marina Lazzari, Antonio Garramone, Valeria Fiormonti, Sofia Roveta e Annalisa Zorzut.

Per i profili amministrativi e immobiliari, guidati da Filippo Pacciani e Giuseppe Abbruzzese, hanno lavorato Ivano Saltarelli, Francesco Castoldi, Alice Villari nonché Milly Supino.

Gli aspetti di Compliance sono stati seguiti da Andrea Fedi e Giulia Ponomarev, e quelli Antitrust da Vito Auricchio, Elisabetta Grassi e Nicoletta De Mucci.

Tommaso Li Bassi ha gestito le tematiche di diritto del lavoro, coadiuvato da Emiliano Torresan e Maria Grazia Limone.

Claudia Gregori ha seguito gli aspetti fiscali con Davide Nespolino e Nicola Napoli.

Gli aspetti shipping e doganali sono stati seguiti da Marco Cottone.

Shearman & Sterling LLP ha assistito ExxonMobil Corporation e Esso Italiana nell'ambito dell'operazione di cessione del ramo d'azienda che ha riguardato la Raffineria e vari depositi di oli minerali nonché la stipula di tutti gli accordi pluriennali per supporto tecnico, vendita di prodotti di raffinazione, operazioni e utilizzo delle stazioni di rifornimento di Augusta, Palermo e Napoli.

ExxonMobil e Esso sono state assistite da Shearman & Sterling LLP con un team guidato dal partner Fabio Fauceglia e counsel Andrea De Pieri e composto dagli associates Davide Cavazzana, Marta Magistrelli, Matteo Catalano e il praticante Eliana Cioffi.