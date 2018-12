KWM con InvestiRE SGR nella cessione del centro commerciale My Lodi al Gruppo Zucchetti

King & Wood Mallesons ha assistito InvestiRE SGR s.p.a. nella cessione del centro commerciale My Lodi al Gruppo Zucchetti.

King & Wood Mallesons ha agito con un team composto dal counsel Fausto Caruso e dall'associate Giulia Zoccarato, sotto la supervisione del socio Davide Proverbio e con la collaborazione dell'head of legal di InvestiRE SGR s.p.a., Marco Brambilla. Il Gruppo Zucchetti è intervenuto con il proprio ufficio legale interno coordinato da Giuseppe Spernicelli.

Il centro commerciale My Lodi, esteso su un lotto di circa 11.000 mq e costituito da una piastra commerciale a due livelli con una galleria centrale lungo il cui perimetro si susseguono le attività commerciali, rappresenta uno dei principali punti di riferimento per il settore commerciale nella zona.