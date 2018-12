Mergermarket European M&A Awards 2018: Allen & Overy è European Mid-Market M&A Legal Adviser of the Year

llen & Overy è stato riconosciuto "European Mid-Market M&A Legal Adviser of the Year" ai prestigiosi Mergermarket European M&A Awards 2018. Mergermarket, una delle principali società che fornisce dati e intelligence M&A, ha premiato Allen & Overy per aver registrato il valore e il volume di operazioni più alti dell'anno – rispettivamente 10 miliardi di sterline per 64 operazioni in totale - con riferimento alla categoria mid-market.

Il premio è stato conferito nel corso di una cerimonia tenutasi alla Banqueting House di Londra. Giovanni Gazzaniga, partner del Dipartimento Corporate M&A italiano, che ha ritirato il premio in rappresentanza del team europeo Corporate M&A di Allen & Overy, ha commentato: "Sono particolarmente orgoglioso di questo premio, che testimonia la forza e portata del nostro expertise sul mercato europeo, che ci vede coinvolti nelle operazioni M&A più complesse".

Il rigoroso metodo di giudizio degli European M&A Awards 2018 ha incluso l'analisi delle league table Mergermarket dei leader di mercato, seguita dall'elaborazione di una shortlist e, infine, lo scrutinio di un panel di esperti.



1. Allen & Overy è uno studio legale internazionale che opera con circa 5.500 persone tra professionisti e staff di supporto, di cui 550 partner, in 44 sedi al mondo. Tra i primi studi globali a entrare nel mercato italiano, lo Studio è presente a Milano e Roma con circa 80 professionisti.

2. Nel comunicato stampa 'Allen & Overy' indica Allen & Overy LLP e/o i suoi affiliati.

3. Il termine 'partner' è utilizzato in riferimento ai soci di Allen & Overy LLP, a dipendenti e consulenti di pari livello o a professionisti con una posizione equivalente all'interno delle strutture affiliate a Allen & Overy LLP.