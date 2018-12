GATTAI MINOLI AGOSTINELLI, WHITE & CASE E FACCHINI ROSSI CON CVC NELL'ACQUISIZIONE DI RECORDATI DA CIRCA 3 MILIARDI DI EURO

Lo scorso 6 dicembre si è perfezionata l'operazione che ha portato i fondi gestiti da CVC Capital Partners all'acquisizione dalla famiglia Recordati di FIMEI S.p.A., società che detiene il controllo di Recordati S.p.A, per un valore di circa €3 miliardi. Il completamento dell'operazione determina l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica obbligatoria ("OPA") sull'intero capitale sociale di Recordati.

I fondi gestiti da CVC Capital Partners sono stati assistiti da White & Case, Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Facchini Rossi & Soci.

Recordati è un gruppo farmaceutico italiano di rilevanza internazionale fondato nel 1926 e quotato alla borsa di Milano dal 1984, dove è presente nell'indice FTSE-MIB.

Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha fornito assistenza a CVC per gli aspetti M&A e gli aspetti legati al reinvestimento dei managers e prestato collaborazione in relazione ad alcuni aspetti relativi all'OPA, con un team composto dai partner Bruno Gattai, Gerardo Gabrielli, Nicola Brunetti e Lorenzo Cairo, dall'of counsel Prof. Marco Ventoruzzo e dagli associate Lorenzo Fabbrini, Michele Ventura e Maria Persichetti.

Lo studio legale internazionale White & Case ha fornito assistenza a CVC per gli aspetti M&A, di co-investimento di certi investitori finanziari, di finanziamento dell'operazione (sia di banking, sia di capital markets), nonché in relazione all'OPA. Il team di White & Case è stato guidato dai partner Michael Immordino (dell'ufficio di Londra e Milano), Ferigo Foscari, Leonardo Graffi, Iacopo Canino, Alessandro Nolet, Paul Alexander (dell'ufficio di Milano), Mike Weir, Steve Worthington, Martin Forbes e James Greene (dell'ufficio di Londra). Il team ha incluso gli associate Alessandro Seganfreddo, Silvia Pasqualini, Alessandro Picchi, Andrea Pretti, Nicolò Miglio, Fabrizia Faggiano e Nicola L'Erario (dell'ufficio di Milano), nonché un team di associate basati a Londra.

Lo Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci ha fornito assistenza a CVC nella strutturazione fiscale e nella tax due diligence dell'operazione, con un team composto dai partner Luca Rossi, Giancarlo Lapecorella, Marina Ampolilla e gli associate Massimiliano Altomare, Giacomo Ficai, Andrea Porro, Sara Flisi, Andrea Basi, Gianluca Fossa e Luca Bertolo.