MACCHI DI CELLERE GANGEMI E FRESHFIELDS NELLA CESSIONE DI CREDITI NPL E SANITARI DEL GRUPPO DELTA

Macchi di Cellere Gangemi, con i soci Simone Rossi e Claudia Bruscaglioni e l'associate Maria Giulia Sperotto ha assistito SGCD S.p.a. nell'operazione di cessione a Cerberus di crediti NPL e sanitari del gruppo Delta del valore di 2,1 miliardi di euro.

Cerberus è stata assistita da Freshfields Bruckhaus Deringer con il socio Corrado Angelelli e l'associate Davide Roberto Bonsi, che hanno curato anche tutti gli aspetti dell'operazione di cartolarizzazione nell'ambito della quale la cessione dei crediti è stata realizzata.

L'operazione è avvenuta in esecuzione del complesso accordo di ristrutturazione ex art. 182bis LF del gruppo Delta, controllato dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, che vede coinvolte come creditori aderenti oltre 80 banche italiane e straniere. Nell'ambito dell'accordo, SGCD S.p.a., guidata da Domenico Trombone e partecipata dalle sette banche principali creditrici, presiede la gestione e il recupero dei crediti verso la clientela del gruppo - prestiti personali, CQS, carte di credito, leasing, crediti sanitari - e la distribuzione degli incassi ai creditori aderenti. Simone Rossi ha curato anche gli aspetti di compliance dell'operazione con l'accordo di ristrutturazione.