Pirola Pennuto Zei & Associati assiste NH Italia S.p.A. sul Patent Box

Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato NH Italia S.p.A., una delle principali catene alberghiere al mondo, nella sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate, dell'accordo preventivo avente ad oggetto la definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile ai fini della normativa patent box, con particolare riferimento al marchio.

Lo Studio ha operato attraverso un team composto dal Partner Stefano Tronconi e dai Junior Partner Luca Neri e Claudio Caserta. L'assistenza ha riguardato tutte le fasi della procedura, a partire dalla presentazione dell'istanza di ruling per l'accesso al regime di patent box, all'istruttoria finalizzata ad approfondire le peculiarità e il ruolo della società nel settore alberghiero e, da ultimo, al contraddittorio con i funzionari dell'Ufficio Accordi Preventivi e Controversie Internazionali propedeutico per la conclusione dell'accordo.

Pirola Pennuto Zei & Associati conta oltre 600 professionisti, di cui 120 partner, 10 sedi in Italia (Milano, Roma, Torino, Verona, Padova, Bologna, Brescia, Napoli, Parma e Firenze), uffici a Londra, Pechino e Shanghai e si colloca tra i primi 3 studi tributari e legali in Italia.

Lo Studio è specializzato in consulenza tributaria e legale e, tra le altre, in particolare, fornisce assistenza in importanti contenziosi tributari e legali, in operazioni di fusione ed acquisizione, operazioni di Private Equity, Diritto Societario e Commerciale, Diritto dell'informatica e Diritto d'autore, Diritto del lavoro e Contenzioso civile.