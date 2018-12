DLA Piper con la Fondazione Francesca Rava per l'inaugurazione di una scuola dell'infanzia a Pieve Torina (MC)

Pieve Torina, 11 dicembre - DLA Piper, il principale studio legale internazionale presente in Italia, accanto alla Fondazione Francesca Rava Fondazione Francesca Rava - N.P.H Italia Onlus nella costruzione di una scuola dell'Infanzia a Pieve Torina (MC), comune marchigiano al 90% distrutto dal terremoto del 2016.

DLA Piper ha sostenuto la Fondazione Francesca Rava nella costruzione e realizzazione della cucina di una scuola d'infanzia, che ospiterà oltre 60 bambini di Pieve Torina, borgo che ancora oggi vede inagibile circa il 90% degli edifici. Una struttura definitiva, antisismica, realizzata con materiali naturali che accoglierà i bambini del piccolo comune. Per la ricostruzione di questa scuola, la Fondazione ha attivato una partnership con l'università di architettura di Camerino per lo studio e la progettazione di una struttura innovativa, bella, sicura, a basso impatto ambientale.

"È motivo di grande orgoglio per tutti noi – commenta Bruno Giuffrè, Managing Partner di DLA Piper in Italia – essere accanto alla Fondazione Francesca Francesca Rava per la ricostruzione di luoghi fondamentali per la quotidianità dei bambini, come la cucina della scuola. Lo Studio crede fermamente nei valori e nei progetti della Fondazione e ha voluto sostenere questa iniziativa per aiutare concretamente la comunità di Pieve Torina a ritrovare le consuetudini perdute".

Si tratta dell'ottava scuola realizzata dalla Fondazione Francesca Rava in Centro Italia, dopo la consegna di altre 7 avvenute tra Umbria (Norcia, Cascia e Eggi) e nelle Marche (Arquata del Tronto) prima dei due anni dalle scosse.