Martedì 11 dicembre presso lo show room Englandstar Jaguar Land Rover, in Via Flaminia 1113, si è chiusa la seconda stagione di Coach Professional (www.coachprofessional.it), interessantissimo format motivazionale firmato dall'Avv. Nicola Colavita per coloro che svolgono la libera professione.

Tema della serata "La Giusta Dose dello Stress".

A trattare l'argomento, introdotto da Paolo Cecinelli prestigiosa firma del giornalismo sportivo, l'ex campione olimpionico di canottaggio e Presidente della Commissione Antidoping del CONI Raffaello Leonardo, il quale ha cercato di spiegare ai presenti come gestire al meglio la pressione dovuta allo stress e tradurla in un fattore positivo anche nelle situazioni professionali più estreme.

A fare gli onori di casa il Direttore Generale di Jaguar Land Rover Italia Fabio Romano, il Direttore Vendite di Jaguar Land Rover Englandstar Marcello Pellegrini, la fotomodella Eleonora Zacchini e la fashion DJ Alessandra Gattari.

Tra gli ospiti della serata gli avvocati Giuseppe Vona, Andrea Buffolo e Guido Cecinelli, il manager di Banca Consulia Roberto Tombolini, il Presidente della FederGolf Lazio Carlo Scatena, l'imprenditrice Clotilde Zomparelli, il sarto stilista Alessandro Piscioneri, il giornalista Flavio Haver, la Prof.ssa Adele Attisani e il media manager Francesco Campioni.

Oltre al main sponsor Jaguar Land Rover Englandstar, tra gli altri partner della manifestazione brand prestigiosi come Banca Consulia, Acqua di Parma, Forte Village, Casale del Giglio, Acqua Filette e Propaganda Group.

Media Partner Diritto 24 de Il Sole 24 Ore.

Appuntamento con Coach Professional al prossimo anno.