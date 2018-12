PEDERSOLI CON GLI AZIONISTI DI FIMEI S.P.A. NEL PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE A CVC

Pedersoli Studio Legale, con un team guidato dal senior partner Carlo Pedersoli, ha assistito gli azionisti di FIMEI S.p.A. nel perfezionamento della cessione della loro intera partecipazione in FIMEI a un consorzio di fondi di investimento controllato da CVC Capital Partners.

FIMEI detiene circa il 51,8% delle azioni di Recordati S.p.A.. Il corrispettivo dell'operazione è stato di circa € 3 miliardi di cui € 750 milioni in strumenti finanziari di debito subordinati di lungo termine.

Pedersoli Studio Legale ha agito con un team composto dal senior partner Andrea Gandini, dai partner Diego Riva e Casba Davide Jákó, nonché, per gli aspetti finance, dal senior partner Maura Magioncalda e dalla partner Consuelo Citterio e, per gli aspetti antitrust, dal senior partner Davide Cacchioli e dal partner Alessandro Bardanzellu. Jefferies International Limited ha agito in qualità di advisor finanziario e Walter Bevilacqua quale general advisor (mentre Chiomenti, Lombardi Segni, Mariconda e Associati e Toffoletto De Luca Tamajo hanno agito quali consulenti dei singoli azionisti).

Michele Carpinelli, special independent counsel di Chiomenti ha agito al fianco del ceo Andrea Recordati, con il supporto del partner Massimo Antonini per la parte fiscale. Toffoletto De Luca Tamajo, con il partner Franco Toffoletto e la senior associate Ornella Patané, hanno assistito Andrea Recordati e i manager per i profili giuslavoristici.