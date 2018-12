TUTTI GLI ADVISOR NEL CORCORDATO di WASTE ITALIA

Nel lungo e complesso percorso del Concordato, Waste Italia ed il Gruppo sono stati assistiti dallo Studio Chiomenti, dallo Studio Stradella e dal Prof. Avv. Stefano Ambrosini e Prof. Avv. Marco Aiello come advisor legali. Inoltre la società e il Gruppo sono stati assistiti dalla società EY (Ernst&Young) in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale tributario Dentons in qualità di advisor fiscale (nella persona del Prof. Giulio Andreani).