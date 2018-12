Zitiello Associati con ING Italia per il lancio della rete dei Financial Advisor

Lo Studio legale Zitiello Associati ha assistito, con il team condotto dai Soci Luca Zitiello e Ludovica D'Ostuni, ING Italia in un progetto di set up di una nuova rete di consulenti finanziari volto a lanciare una innovativa generazione di Financial Advisor, nativi digitali.

Lo Studio ha curato gli aspetti contrattuali e regolamentari fornendo assistenza di carattere strategico sull'inserimento di questa nuova modalità operativa all'interno della politica distributiva della Banca.

L'operazione è di particolare interesse perché ha come obiettivo quello di creare una nuova rete formata professionalmente grazie a ING Financial Academy, in collaborazione con docenti della SDA Bocconi, attraverso un percorso strutturato di formazione, della durata complessiva di 4 mesi, che offre una preparazione completa per l'avvio alla professione rivolta a giovani diplomati e iscritti all'albo dei consulenti finanziari o laureati motivati e con una passione per i mercati finanziari.

Zitiello Associati ha collaborato nella realizzazione del modello distributivo che combina lo sviluppo delle competenze dei Financial Advisor sotto il profilo professionale e relazionale con l'avvio alla professione attraverso l'assegnazione di un consistente portafoglio di clienti della Banca.