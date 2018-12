Clifford Chance con CEREIT nell'acquisizione di due immobili a uso uffici a Bari e Genova

Clifford Chance ha assistito Cromwell European Real Estate Investment Trust ("CEREIT") nell'acquisizione di due immobili a uso uffici, situati rispettivamente a Bari e Genova, dal fondo C3 Investment Fund, gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A..

Gli immobili, entrambi locati all'Agenzia del Demanio, presentano una superfice netta destinata a locazione di complessivi 27.211 metri quadrati.



Clifford Chance ha assistito CEREIT in relazione a tutti gli aspetti corporate e real estate dell'operazione con un team guidato dal socio Claudio Cerabolini e coordinato dal senior associate Jacopo Garonna, coadiuvati dall'associate Angela Benincasa. Lo stesso team ha assistito CEREIT anche nell'acquisizione, perfezionata a giugno 2018, di un edificio a uso uffici di 17.990 metri quadrati situato a Ivrea (TO).



Chiomenti ha assistito il venditore con un team guidato dall'of counsel Paolo Fedele e dall'associate Enrico Piro in relazione agli aspetti corporate e real estate dell'operazione e dal partner Giuseppe Andrea Giannantonio e dal senior associate Gabriele Paladini per i profili fiscali.