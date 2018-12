Clifford Chance e Simmons & Simmons nella Tender Offer di Banca IFIS su obbligazioni senior

Clifford Chance e Simmons & Simmons hanno assistito rispettivamente Banca IFIS, in qualità di Emittente, e UBS Limited e UniCredit Bank AG, in qualità di Dealer Managers, nel lancio di una tender offer rivolta ai portatori dei titoli "€300,000,000 2.000 per cent. Senior Notes due 24 April 2023" (XS1810960390) emessi da Banca IFIS a valere sul programma Euro Medium Term Note. L'importo riacquistato ad esito della tender offer è stato pari a circa 97 milioni di euro di valore nominale.



Clifford Chance ha assistito l'Emittente in relazione ai profili di diritto italiano e inglese con un team guidato dai soci Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dall'associate Francesco Napoli.



Per Simmons & Simmons, che ha assistito i Dealer Managers in relazione ai profili di diritto italiano e inglese, ha agito un team guidato dal partner Paola Leocani e che ha incluso il partner Simon Ovenden e il supervising associate Pietro Magnaghi.