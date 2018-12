Grimaldi con Powersoft S.p.A. nell'ipo all'AIM

Grimaldi Studio Legale – con i soci Adriano Pala, Paolo Daviddi e Donatella De Lieto Vollaro (foto) e gli associate Monica Ronzitti e Claudia Raimondi - ha assistito in qualità di deal counsel Powersoft S.p.A., leadertecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza per il settore audio professionale, nel processo di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 17 dicembre 2018.

La capitalizzazione attesa della Società è pari a circa 39,2 milioni di euro.

Banca Finnat Euramerica S.p.A. ha agito in qualità di Nomad e Responsabile del collocamento.