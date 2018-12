Legalitax Studio Legale e Tributario con Lagris per l'acquisto di Casa Portagioia

Legalitax Studio Legale e Tributario, con un team composto dal partner Alessandro Polettini e dai senior associate Silvia Frigo e Matteo Stradiotto, ha assistito Lagris z.o.o., holding di investimento di diritto polacco, nell'acquisizione del compendio immobiliare e dell'azienda agrituristica Casa Portagioia di Castiglion Fiorantino (AR).



Casa Portagioia, elegante tenuta circondata da uliveti nella Valle di Chio, ha vinto per ben tre volte i Travellers' Choice® Awards, il riconoscimento più ambito conferito da TripAdvisor, aggiudicandosi non solo il podio italiano, ma dominando la classifica dei migliori B&B in Europa e nel mondo.



Legalitax ha prestato consulenza, per le tematiche di diritto polacco, in collaborazione con il team guidato dal partner Karol Kuch e dalla senior associate Joanna Butkowska dello studio GWW di Varsavia.