Deloitte e Studio Legale Amato Matera & Associati nell'acquisizione di Agrifood Abruzzo da parte di D'Arta

D'Arta N.V., società con sede in Belgio e leader nel settore dei surgelati ed in particolare di verdura, frutta e derivati, ha acquistato l'intera partecipazione in Agrifood Abruzzo S.r.l., società con sede in Montichiari (BS), uno dei principali player italiani del settore agroalimentare.

Grazie a tale acquisizione D'Arta N.Vv aumenta la propria produzione di prodotti agricoli di qualità, rafforzando altresì la propria posizione nel mercato italiano ed europeo.

L'acquirente è stato assistito da un team multidisciplinare di Deloitte. Deloitte Legal, con un team formato da Massimo Zamorani, Francesco Mirarchi, Sergey Orlov e Niccolò Giusti ha curato la fase di due diligence legale e la fase contrattuale dell'operazione, Deloitte Financial Advisory con Marco Bastasin e Luca Magugliani ha svolto la due diligence finanziaria e lo Studio Tributario e Societario con Francesco Saltarelli e Andrea Bravo ha svolto la due diligence fiscale.

Advisor finanziario dell'operazione per conto del venditore è stata Arcadia Financial Advisors di Milano nelle persone di Riccardo Barbera e Piercesare Villa.

L'assistenza legale al venditore è stata, invece, prestata dallo Studio Legale Amato Matera & Associati di Brescia tramite i partner avvocati Giuseppe Amato e Ambra De Domenico.

Per gli aspetti fiscali e societari ha assistito il venditore lo Studio Commercialisti & Associati di Desenzano del Garda, tramite i partner Mario Marchioni e Giuseppe Re.