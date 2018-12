Il 2018 di LCA si chiude con quattro nuove promozioni

LCA Studio Legale è orgoglioso di ufficializzare la partnership di Nicola Lucifero, Paolo Tagliaferri Gentileschi, Roberto Pellizzari e Emanuela Rollino, due avvocati e due dottori commercialisti che hanno saputo contribuire attivamente alla crescita dello Studio, dimostrando il proprio talento professionale in molteplici ambiti e contesti.

Nicola Lucifero, responsabile del Dipartimento Food di LCA e professore di Diritto agroalimentare presso l'Università di Firenze, assiste società e enti pubblici e privati coinvolti lungo la filiera agroalimentare nell'ambito della food law, del diritto della concorrenza, della proprietà intellettuale e della tutela del consumatore. È tra i maggiori esperti di operazioni di M&A e finanza strutturata nel settore agroalimentare.

Emanuela Rollino è specializzata in fiscalità d'impresa, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, e ha maturato una significativa esperienza con riferimento al contenzioso tributario. Possiede inoltre competenze specifiche in tema di passaggi generazionali in differenti giurisdizioni.

Paolo Tagliaferri Gentileschi opera come consulente generale di un primario Gruppo siderurgico internazionale, prestando la propria assistenza nella negoziazione delle commesse, nella contrattualistica e nel supporto nella gestione del personale. Ha inoltre maturato particolare esperienza nell'ambito del contenzioso di diritto del lavoro.

Roberto Pellizzari si occupa di fiscalità delle operazioni straordinarie, sia domestiche che cross border. Offre inoltre regolarmente la propria consulenza in tutte le fasi del contenzioso tributario e nella crisi d'impresa, con particolar riguardo alle procedure di transazione fiscale.

Il 2018 di LCA si chiude dunque con questi importanti riconoscimenti, ulteriore conferma della volontà dello Studio di valorizzare quelle risorse che, raggiungendo importanti traguardi professionali e conquistando la fiducia di clienti e colleghi, hanno saputo rispondere con competenza alle richieste del mercato e con successo alle sfide della professione.