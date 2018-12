GOP con Alitalia per l'acquisizione del 75% di Alitalia Loyalty S.p.A. la società che gestisce il programma di fidelizzazione dei clienti, MilleMiglia

Roma,19 dicembre 2018 - Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito i Commissari Straordinari di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria nel perfezionamento di un accordo con Global Loyalty Company LLC - società controllata da Etihad Aviation Group – per l'acquisizione del 75% di Alitalia Loyalty S.p.A., la società che gestisce il programma di fidelizzazione dei clienti, MilleMiglia.



Con oltre 5 milioni di soci, il programma MilleMiglia ritorna così a diventare di nuovo 100% italiano. Il rientro di Loyalty, nel momento in cui Alitalia sta procedendo alla cessione del complesso aziendale nel contesto della procedura di amministrazione straordinaria, contribuisce in modo strategico a valorizzare gli asset aziendali. Alitalia potrà inoltre continuare ad avvalersi delle competenze e della professionalità del personale attualmente impiegato in Alitalia Loyalty.



GOP ha assistito Alitalia con un team guidato dal partner Roberto Cappelli, composto dal counsel Stefania Lo Curto e dall'associate Giulia Martino. Gli aspetti antitrust sono stati seguiti dal partner Matteo Padellaro, coadiuvato dall'associate Luca Villani.



Gli uffici italiani dello studio globale, Hogan Lovells hanno assistito Global Loyalty Company LLC con un team guidato dai partner Antonio Di Pasquale ed Ernesto Apuzzo con il senior associate Pierluigi Feliciani e la trainee Eva Campione.