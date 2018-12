Dentons con Fabrica nell'acquisizione dell'Excelsior in Galleria del Corso a Milano

Milano, 20 dicembre 2018 - Lo studio legale Dentons ha assistito Fabrica Sgr nell'acquisizione dell'immobile denominato Excelsior, sito in Galleria del Corso a Milano, e di due immobili ad uso uffici a Torino.

L'Excelsior è un edificio commerciale high street di oltre 7.000 mq, situato nel cuore di Milano, poco lontano dal Duomo, che ospita attualmente un department store, un'area destinata al food retail e un ristorante. L'immobile sarà interessato da una completa ristrutturazione nei prossimi mesi a seguito della quale accoglierà il più grande flagship store di Victoria's Secret in Italia.

Gli altri immobili che fanno parte del portafoglio consistono in due uffici multi-tenant situati nel centro di Torino. La loro superficie totale supera i 44.000 mq di GLA e sono quasi interamente affittati.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare composto, quanto ai profili negoziali e civilistici dell'operazione, dal partner Federico Sutti (in foto) e dal senior associate Gabriele Lopez e da Andrea Benedetti e Carlotta Soli, nonché dal partner Federico Vanetti e dall'associate Cristina Melentieva, del dipartimento Public Policy & Regulation, per tutti gli aspetti di natura amministrativa dell'operazione.

Mediobanca ha agito quale advisor finanziario di Fabrica.