Gitti and Partners per l'ingresso di Invitalia S.p.A. in SiderAlloys Italia S.p.A.

Lo Studio Legale Gitti and Partners ha assistito SiderAlloys Italia S.p.A. nell'operazione di aumento di capitale finalizzata all'ingresso di Invitalia S.p.A. in SiderAlloys. L'operazione si inserisce nel progetto complessivo di rilancio dello stabilimento c.d. ex Alcoa di Portovesme, acquistato da SiderAlloys nel maggio di quest'anno. Per effetto dell'aumento di capitale, Invitalia S.p.A. deterrà una partecipazione di minoranza in SiderAlloys per affiancare la Società nel percorso di riattivazione degli impianti di Portovesme; una partecipazione è altresì destinata alla sottoscrizione da parte di una associazione rappresentativa dei dipendenti, senza finalità di lucro, che rappresenta una particolarità nel panorama italiano.

SiderAlloys Italia S.p.A. è stata assistita da un team guidato dall'avv. Matteo Treccani (partner), con l'avv.to Emanuele Li Puma (counsel) per gli aspetti societari e con l'avv.to Mariano Delle Cave (counsel) per gli aspetti giuslavoristici legati alla innovativa partecipazione di associazioni rappresentative dei lavoratori, nel capitale sociale della società