MCDERMOTT, GUCCIONE E PMF CON CASSA DEL TRENTINO E PROVINCIA DI TRENTO PER IL PPP DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO

MILANO/ROMA (18 dicembre 2018) - McDermott Will & Emery e P&I Guccione e Associati hanno assistito Cassa del Trentino – società interamente controllata dalla Provincia Autonoma di Trento - nella redazione dello schema di convenzione e della matrice dei rischi per l'affidamento in concessione di costruzione e gestione del Polo Sanitario del Trentino.

Il team dedicato alla prestazione del servizio, guidato da Marco Cerritelli, ha visto coinvolti Valentina Perrone (MWE) per i profili di bancabilità, trattamento a fini EUROSTAT e risk allocation, insieme a Claudio Guccione e Maria Ferrante (P&I) per i profili di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica. Per l'approfondimento dei profili specialistici della consulenza gli Studi hanno inoltre integrato le proprie competenze avvalendosi della collaborazione di Alberto Germani in qualità di Direttore Tecnico della PMF srl, società di ingegneria specializzata nell'assistenza tecnica e finanziaria con una significativa esperienza internazionale nelle operazioni di PPP.

Nel corso della consulenza, i professionisti hanno lavorato in costante coordinamento con EPEC – European PPP Expertise Center e Cassa Depositi e Prestiti.

Le attività di consulenza richieste hanno comportato la trattazione di questioni di particolare complessità – anche alla luce dei recenti sviluppi normativi e della loro interpretazione, sia a livello domestico che comunitario – e si sono in particolare concentrati sulla necessità di contemperare i profili di bancabilità con i più rigorosi criteri dettati dalle recenti linee guida EUROSTAT per il trattamento off-balance degli investimenti pubblici.