Siniscalco and Partners advisor finanziario nell'acquisizione di Cointelegraph Italy

Siniscalco and Partners, in qualità di Advisor Finanziario, ha assistito Gian Luca Comandini, innovatore e tra i massimi esperti di blockchain, nell'operazione d'investimento che ha portato quest'ultimo ad acquisire una partecipazione di controllo del veicolo societario che gestisce, in esclusiva, Cointelegraph Italy, divisione italiana di Cointelegraph.



Fondato nel 2013, Cointelegraph è un portale d'informazione indipendente, fra i più importanti del settore, che copre una vasta gamma di notizie legate a criptovalute, tecnologia blockchain e mondo Fintech. Il contenuto editoriale del portale si fonda sulla volontà di offrire ai lettori notizie imparziali, analisi approfondite, grafici esaustivi sui prezzi delle criptovalute, acuti articoli d'opinione, nonché resoconti sulle trasformazioni sociali introdotte dalle monete digitali.

Il team dello studio Siniscalco and Partners, guidato dal partner Domenico Carnovale, ha assistito Gian Luca Comandini nella strutturazione societaria e finanziaria dell'intera operazione.