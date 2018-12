DLA Piper ed R&P Legal per il deal Comecer - ATS

Gli azionisti di Comecer S.p.A. e ATS Automation Tooling Systems Inc. hanno sottoscritto un contratto di compravendita di partecipazioni societarie per l'acquisizione del gruppo facente capo a Comecer attivo nello sviluppo e produzione di apparecchiature e sistemi high-tech nel campo farmaceutico e della medicina nucleare, con particolare specializzazione nelle soluzioni tecnologiche di isolamento per la medicina rigenerativa e l'ingegneria tissutale. Il Gruppo Comecer con i suoi prodotti è presente in tutti i principali mercati, anche attraverso le proprie controllate tra cui Comecer Netherlands B.V., Comecer DMCC, Comecer Medical System Private Limited e Comecer, Inc. rispettivamente costituite nei Paesi Bassi, Dubai, India e USA.

DLA Piper ha assistito la famiglia Zanelli - famiglia fondatrice di Comecer - e Principia SGR S.p.A. con un team multidisciplinare guidato dal partner Danilo Surdi con la collaborazione di Sira Franzini, Ornella Vastola, Carlos Rosquet Martinez e Silvana Bonazzi del dipartimento Corporate M&A per tutti gli aspetti legati alla negoziazione e strutturazione dell'operazione. Christian Montinari e Carlotta Benigni si sono occupati degli aspetti fiscali, Federico Strada coadiuvato da Lorenzo Caprara degli aspetti giuslavoristici, Elena Varese coadiuvata da Valentina Mazza degli aspetti di diritto contrattuale e IPT, Valentina Marengo degli aspetti real estate e, infine, Imma Battaglino delle questioni regolamentari. Un team olandese con Pieter Paul Terpstra e Charlotte Erdbrink siè occupato della vendor due diligence sulle società olandesi del gruppo Comecer.

DLA Piper ha agito anche al fianco di Alessia Zanelli, già amministratore delegato, che viene confermata al vertice del Gruppo per consolidare la relativa espansione.

R&P Legal ha assistito ATS Automation Tooling Systems Inc. (quotata alla borsa di Toronto) leader nella fornitura di soluzioni innovative e su misura per la produzione automatizzata e sistemi di testing che intende questo importante investimento come un momento di rafforzamento della propria posizione nel settore farmaceutico e biofarmaceutico. Parte acquirente è stata assistita da un team guidato dal socio Mario Ferrari coadiuvato da Marco Gardino, Antonio Faruzzi, Giulia Pairona e che ha visto il coinvolgimento di numerosi altri professionisti dello studio tra cui Piergiorgio Bonacossa, Stefania Tiengo, Luca Egitto, Maria Cristina Breida, Lorenzo Lamberti, Giovanna Maggia, Ludovica Ceretto, Fabio Benetti, Silvia Lazzati, Nicola Berardi e Serena Sibona. R&P Legal è stato assistito da Buren per questioni di diritto olandese e da Nishith Desai per questioni di diritto indiano. Gli avvocati Monica Dal Prà e Gabriella Scionti hanno curato l'analisi antitrust.

Mediobanca ha agito con Alberto Vigo, Stefano Cappello e Federico Grossi quale financial advisor dei venditori.