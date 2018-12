Gli studi coinvolti nell'operazione di finanziamento e Cash Confirmation Essilor-Luxottica

Nell'ambito dell'operazione che ha dato vita al colosso mondiale dell'occhialeria EssilorLuxottica, gli studi Linklaters, Cleary Gottlieb, Legance – Avvocati Associati e Herbert Smith Freehills hanno assistito EssilorLuxottica con riguardo ai profili legati al finanziamento per massimi Euro 3.200.000.000 volto a finanziare l'acquisto in cash di azioni Luxottica nell'ambito delle procedure di Sell Out e Squeeze Out, e correlata emissione di Cash Confirmation.

Linklaters ha assistito le Banche Finanziatrici coinvolte nel finanziamento e nell'emissione della Cash Confirmation, ovvero BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, MUFG Bank e UniCredit, con un team trasversale guidato, per l'ufficio di Milano, dal partner Andrea Arosio (in foto), dalla counsel Marta Sassella e dall'associate Marco Carrieri e dal partner Kathryn Merryfield, dalle managing associate Roy Neeloferr e Lauren Hanley e dalla trainee Ilianna Kotini, per l'ufficio di Parigi.

Cleary Gottlieb, invece, ha assistito Essilor con un team composto da composto da Carlo de Vito Piscicelli e Alessandro Gennarino.

La società è stata inoltre assistita da Legance – Avvocati Associati, con un team guidato da Alberto Giampieri insieme a Tommaso Bernasconi e Antonello Pezzopane, e da Herbert Smith Freehills che ha affiancato Essilor con un team composto dal socio Louis de Longeaux e dall'associate Florie Poisson.