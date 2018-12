KWM con InvestiRE SGR e il Fondo Spazio Sanità per un nuovo portafoglio immobiliare di 3 RSA

King & Wood Mallesons ha assistito InvestiRE SGR – primario operatore indipendente specializzato nella valorizzazione di portfolio immobiliari – per conto del fondo specializzato di tipo chiuso Spazio Sanità, nell'acquisizione di un portafoglio composto da tre strutture sanitarie, localizzate in Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Negli immobili opera Sereni Orizzonti, proprietaria di aziende che gestiscono 260 posti letto accreditati per anziani non autosufficienti.

King & Wood Mallesons ha agito con un team composto dal socio Davide Proverbio, dal counsel Fausto Caruso e dall'associate Giulia Zoccarato, in collaborazione con il responsabile degli affari legali di InvestiRE SGR, Marco Brambilla.

Grazie a queste acquisizioni, il Fondo Spazio Sanità, istituito nel 2011, supera la soglia dei 2.000 posti letto e consolida la propria posizione di leadership in questo segmento, puntando a raddoppiare l'esposizione a questa specifica asset class e posizionandosi come primaria piattaforma d'investimento dedicata a soggetti istituzionali interessati al settore healthcare in Italia.